متطوعو الهلال الأحمر يشاركون في توعية 14 ألف مستفيد بتعليمات حملة القيادة الآمنة

شارك الهلال الأحمر المصري في حملة «القيادة الآمنة» بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التي أطلقتها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري؛ لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة.



ودفع الهلال الأحمر المصري بأكثر من 400 متطوع، للمشاركة مع متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في توعية سائقي النقل الثقيل بسبل القيادة الآمنة والحفاظ على سلامة الطريق، وارتباطها بالصحة العامة والنفسية وتأثير تعاطى المخدرات عليهما، بالإضافة إلى تحذير السائقين خطورة القيادة السريعة.



وشارك على مدار أيام الحملة، فروع ومقرات الهلال بمحافظات: القاهرة، الجيزة، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، لنشر الوعي في المواقف العامة، الطرق، بوابات السفر، لأكثر من 14 ألف و 600 مستفيد.



يذكر أن الهلال الأحمر المصري، يركز من خلال التعاون مع الصندوق على نشر الوعي بمفهوم القيادة الآمنة؛ وذلك لتسليط الضوء على الممارسات التي ينبغي أن يتبعها السائقين لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق بالإضافة إلى، توعية السائقين بضرورة التأكد من وجود معدات السلامة داخل السيارة، وكيفية استخدامها بالشكل السليم، وذلك في إطار دور الهلال الأحمر المصري الإنساني للحد من انتشار الحوادث؛ حفاظًا على الأرواح.