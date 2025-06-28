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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء:تعزيز مكانة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة

لقاء وزير الكهرباء مع رئيس منظمة تطوير الطاقة العالمية
لقاء وزير الكهرباء مع رئيس منظمة تطوير الطاقة العالمية
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، و ليو تشنيا رئيس منظمة تطوير وترابط الطاقة العالمية "GEIDCO " لترسيخ الرؤية والتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي العالمي لتلبية الطلب على الكهرباء عبر مصادر نظيفة والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة  ، وذلك خلال مشاركته فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي بجمهورية الصين الشعبية ، وتم عقد اجتماعا لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الاستخدام الأمثل وكفاءة الطاقة المتجددة ودعم مشروعات الربط الكهربائي

ناقش الدكتور محمود عصمت مع وفد المنظمة التى تضم فى عضويتها مايزيد على 1300 عضوًا من 141 دولة ومنطقة، بينهم مؤسسات حكومية وشركات ومراكز بحثية ، الدور الفعال الذى تقوم به على مستوى الربط الكهربائي العالمي ودعم الشبكات الذكية ، وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر الفنية فى الدول النامية والجهود المبذولة لنشر مصادر الطاقة المتجددة وبناء القدرات والخطط الطموحة ودعم الربط بين شبكات الكهرباء فى اسيا وأفريقيا واوروبا والعمل على انشاء تحالف الربط الكهربائي والتنمية المستدامة في إفريقيا ، وتطرق الاجتماع إلى أهمية نقل الخبرات في مجال تخزين الطاقة و تعزيز البنية التحتية عبر القارات ، والإسراع فى  مشروعات توزيع الطاقة النظيفة وتحفيز التنمية المشتركة ، وشملت المناقشات مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة ، ومجريات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي ، وتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أحد محاور خطة العمل لدعم الشبكة الكهربائية وتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، والربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا واسيا انطلاقا من موقع مصر الاستراتيجي واستناداً على مشروعات البنية التحتية التى شهدت إعادة بناء كاملة على مدار السنوات القليلة الماضية.

 وأشار إلى تعظيم الفائدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدا الحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية ، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

 وأوضح أن لتغيرات المناخية التي يشهدها العالم تفرض العديد من التحديات التى لا يمكن لأي دولة أن تتعامل معها بمفردها ، وتأمين كافة احتياجاتها من الطاقة، مضيفا ان التكامل الإقليمي يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وأن التحول الطاقي اصبح لزاماً على الجميع لذا يجب اتخاذ الخطوات اللازمة للإسراع فى ذلك وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

الكهرباء وزير الكهرباء الربط الكهربائي الطاقة النظيفة

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