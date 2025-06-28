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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة العاملين بالمالية والضرائب تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
الديب أبوعلي

هنأ النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم 30 مليون عامل مصري بصفة عامة، و250 ألف عامل بالنقابة العامة للمالية بصفة خاصة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشعب مصر العظيم؛ بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقال عبد الفضيل، إن ثورة 30 يونيو، ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية، شهد ثورة شعب مصر العظيم التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد أن مصر لكل المصريين.

وقال النائب في تهنئته للرئيس السيسي، إن  تلك الثورة العظيمة التي استطاع المصريون من خلالها إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد، وسطروا ملحمة عظيمة في هذه الثورة، عندما خرج الملايين من أبناء الشعب المصريّ العظيم على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، في كل أنحاء مصر المحروسة في مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، حيث صنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ استعاد بها وطنه، وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطنيّ في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

وعاهد عبد الفضيل في تهنئة للسيسي، أن يواصل عمال مصر العمل الجاد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة لتحقيق  تطلعات وطموحات المواطنين، في ظل الجمهورية الجديدة، متمنيا لسيادتكم بدوام الصحة والعافية، سائلا العلي القدير أن يبارك جهودكم من أجل عزة ورفعة مصر، وأن يقي بلادنا وشعبها الأبي من كل سوء.

واختتم رئيس قوى عاملة النواب تهنئته بهذه المناسبة الجليلة داعيا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرا للوطن وأن يسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.

النائب عادل عبد الفضيل حزب الجبهة الوطنية النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو القوات المسلحة جماعة الإخوان الإرهابية

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