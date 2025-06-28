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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شريف في ظهور جديد على إنستجرام

محمد شريف
محمد شريف
سارة عبد الله

شارك محمد شريف، لاعب نادي الخليج، ستوري في أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ولفت محمد شريف الأنظار بصورة عبر خاصية الاستوري، بعد أنباء حول مفاوضات الزمالك لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

محمد شريف على انستجرام 

رحيل محمد شريف مجاناً 

وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”، يستعد نادي الخليج للاستغناء عن أربعة لاعبين بشكل مجاني، ومن بينهم محمد شريف، حيث إن أداء اللاعب لم يكن بمستوى التوقعات، ولم يتمكن من تقديم الإضافة الفنية المطلوبة منذ انضمامه إلى الفريق.

هذا القرار يعكس عدم نجاح المحاولات التسويقية للنادي لبيع شريف، حيث فشلت جميع الجهود في الميركاتو الشتوي الماضي.

وشارك محمد شريف في 51 مباراة مع نادي الخليج في جميع المسابقات. 

خلال هذه المشاركات، استطاع تسجيل 9 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.


تصريحات محمد شريف

تحدث محمد شريف، لاعب الخليج، بشأن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتهاء عقده مع الخليج، بنهاية الموسم المنصرم، ولم يتم التجديد، وبات لاعبًا حرًا.

وفاجأ الإعلامي مهيب عبد الهادي، اللاعب محمد شريف، خلال برنامج «اللعيب»، بسؤاله عن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، ليرد اللاعب بأن هناك مناقشات بالفعل مع 3 أندية في مصر، لاحتمالية الانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شريف وجود مفاوضات بالفعل مع نادي الزمالك وكذلك بيراميدز، ثم أضاف مهيب عبد الهادي بـ عرض نادي زد.

محمد شريف نادي الخليج الزمالك الميركاتو الصيفي

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