علي ماهر يطلب ضم عبد الرحيم دغموم لـ سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن صفقة نادي سيراميكا كيلوباترا الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علي ماهر يطلب ضم عبد الرحيم دغموم لسيراميكا كليوباترا".

كان الإعلامي أمير هشام، أكد أن الأهلي اقترب من حسم صفقة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، وأن الكلام حاليا بين الناديين عن صفقة تبادلية، ومن أبرز المرشحين كريم نيدفيد.

وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: سيراميكا أيضا طلب ضم رضا سليم لمدة موسم على سبيل الاعارة.

وأضاف: بنسبة كبيرة سوف ينتقل اللاعب المغربي لصفوف فريق سيراميكا، وهناك تعاون كبير بين الناديين بشأن ملف التعاقدات.