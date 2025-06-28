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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

"البحوث الإسلامية" يعقد ندوة دِينيَّة احتفاءً بذكرى الهجرة النبوية.. غدًا

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
محمد شحتة

تعقد الأمانة العامَّة للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، الأحد، ندوة دِينيَّة تحت عنوان: (الهجرة النبويَّة.. دروس للمغتربين في طلب العِلم والإيمان)، وذلك احتفاءً بذكرى الهجرة النبويَّة الشريفة.

ويحاضر في الندوة التي تُعقَد بعد صلاة المغرب في مدينة البعوث الإسلاميَّة، كلٌّ من: الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور عبد الفتَّاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.

وقال الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: إنَّ هذه الندوة تأتي في إطار التفاعل مع القضايا التربويَّة والدعويَّة ذات الصلة بالواقع، وتهدف إلى تأصيل معاني الهجرة النبويَّة واستلهام دروسها التربويَّة، خاصَّة فيما يتعلَّق بواقع الطلاب الوافدين، من خلال تعزيز الصبر في طلب العِلم، ورَبْط تجرِبة الهجرة بتكوين الشخصيَّة المؤمنة، وتوظيف القِيَم النبويَّة في التكوين العِلمي والتربوي.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الندوة تهدف -كذلك- إلى ترسيخ القدوة في شخصيَّة الطالب الوافد؛ من خلال استلهام سيرة النبي في الهجرة، بما تحمله من معانٍ تربويَّة عظيمة، لافتًا إلى أنَّ النبي قدَّم نموذجًا متكاملًا في الصبر والثبات، وهو ما يحتاج إليه الطلاب المغتربون اليوم في غربتهم العِلميَّة والدعويَّة،؛ حتى يدركوا أنَّ الغربة هي مرحلة تمكين وبناء للذات، وتكوين للأمَّة.

من جانبه، أشار الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة، إلى أنَّ الندوة تتناول عددًا من المحاور المهمَّة التي تعالج قضايا الطلاب الوافدين في ضوء السيرة النبويَّة؛ مِن أبرزها: الهجرة النبويَّة كنموذج للطالب المغترب في الصبر والغاية والتضحية، إلى جانب بيان أثر الغربة في سبيل طلب العِلم، وتوظيف تجرِبة الصحابة كنماذج رائدة، وإبراز ملامح المدينة المنوَّرة كمجتمع للعِلم والوحي، مع تأكيد أنَّ الغربة وسيلة للتمكين إذا صبر المغترب وثبت على طريقه.

البحوث الإسلاميَّة الهجرة النبوية ذكرى الهجرة العام الهجري الجديد معاني الهجرة

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