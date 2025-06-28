صدى البلد يهنئ الزميل “عبد الله الديب” بمناسبة حفل عقد قران شقيقته

يتقدم موقع «صدى البلد» برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل بخالص التهنئة للزميل عبد الله الديب بقسم المونتاج، بمناسبة حفل عقد قران شقيقته الأستاذة سجود السيد جاد الكريم على الأستاذ عبدالله سعد حمدان .

وانطلق حفل الزفاف يوم الجمعه الماضية 27/ 6 /2025، بحضور أقارب وأصدقاء العروسين، وسط نغمات الحب والزغاريد التي نشرت البهجة في ليلة من ألف ليلة وليلة، كما قدموا خلالها التهاني والتبريكات للعروسين متمنين لهم دوام السعادة.

ويتقدم موقع «صدى البلد» بخالص التهاني القلبية إلى العروسين، متمنيًا لهما دوام الود والمحبة وأن يجمع الله بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.