خلي بالك لو بيشيط.. طبيبة بيطرية تفجر مفاجأة عن اللبن

يعد شياط اللبن من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجه ربات البيوت، خاصة مع الحليب كامل الدسم.

الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، قدمت توضيحًا مبسطًا وبالعامية لأبرز أسباب شياط اللبن، إلى جانب نصائح عملية لتفاديها.

أولاً: نوع الحليب

الحليب كامل الدسم، مثل اللبن الجاموسي، يحتوي على نسبة بروتين ودسم عالية، مما يجعله أكثر عُرضة للشياط عند التسخين. الحل؟ قبل إضافة اللبن للحلة، يُفضل وضع كمية صغيرة من الماء وتسخينها أولًا، ثم إضافة اللبن والتقليب المستمر حتى الغليان.

ثانيًا: اللبن المجمّد

كثير من السيدات يقعن في خطأ تسخين كيس اللبن المثلج مباشرة على النار لتسريع فك التجميد، وهو ما يؤدي إلى شياط اللبن. تنصح د. سماح بوضع كيس اللبن المجمد في حلة بها ماء ساخن لمدة 10 دقائق حتى يفك، ثم يُغلى بالطريقة التقليدية.

ثالثًا: نوع الحلة

الحلل التيفال أو الاستانلس التقليدية قد تؤدي إلى شياط اللبن، خصوصًا مع درجات الحرارة المرتفعة. من الأفضل استخدام حلل زجاجية أو أنواع معينة من الستانلس مثل تابروير التي توزع الحرارة بشكل أفضل.

رابعًا: شدة النار والتقليب

النار العالية بدون تقليب مستمر من أكثر الأسباب شيوعًا لشياط اللبن. لذلك توصي د. سماح باستخدام نار هادئة مع تقليب مستمر. ويمكن وضع عازل حراري بين الحلة والنار، أو استخدام طريقة "حلة في حلة"، وهي وضع الحليب في حلة داخل حلة أكبر بها ماء مغلي، لتسخينه بطريقة غير مباشرة.

الغليان السليم

الغليان الصحيح يتطلب تقليبًا مستمرًا على نار هادئة لمدة لا تقل عن 10 دقائق بعد بداية الغليان، أو 15 دقيقة من بدء التسخين، لضمان عدم احتراق اللبن والحفاظ على قيمته الغذائية.