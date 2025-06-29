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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدبلوماسية الثقافية تتصدر المشهد .. تعاون بين الخارجية والثقافة لحفظ تراث مصر وترويجه عالميًا

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الثقافة
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الثقافة
علي صالح

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ود. أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

أشاد الوزير عبد العاطى بالتعاون القائم بين وزارتى الخارجية والثقافة، مؤكداً الحرص على دعم المكون الثقافي فى العمل الدبلوماسى باعتباره ركيزة أساسية وأداة هامة في السياسة الخارجية المصرية. 

كما ثمن وزير الخارجية الدور الحيوى الذى يضطلع به دار الكتب والوثائق القومية في حفظ تراث وتاريخ مصر القومي منذ عام ١٨٧٠، والذى يعد بمثابة الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون بين وزارة الخارجية ودار الكتب والوثائق القومية في عملية ترميم الوثائق والمعاهدات الدولية التي أبرمتها مصر مع الدول الأجنبية، والتعاون فى ترميم الكتب والمراجع والخرائط ذات القيمة التاريخية التي تمتلكها الوزارة، فضلا عن دعم المشروعات ذات الصلة برقمنة الكتب والوثائق.

كما دار نقاش حول سبل تعزيز الأنشطة الثقافية المصرية المختلفة بالخارج والترويج لها من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وتكثيف المشاركة المصرية فى الفعاليات الثقافية الدولية لتعزيز مكانة مصر دولياً وابراز خصوصية الحضارة المصرية الفريدة.

وزير الخارجية وزير الثقافة التراث المصري

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