الأهالي تستغيث .. خطر وشيك على طريق كورنيش طرة البلد

استغاث أهالى طرة البلد ، من تأكل طبقة الأسفلت على طريق الكورنيش أمام حديقة الجندول ، لتكون خطر على حركة مرور السيارات ،وتنذر بكارثة متوقعة حال ترك الأمر كما هو عليه.

حالة طريق الكورنيش بطرة البلد



وناشد أهالي طرة محافظ القاهرة إبراهيم صابر، بضرورة إجراء صيانة لأعمدة إنارة كورنيش النيل بطرة البلد، حرصا على سلامة وأمن المارة وحركة المرور ، بالإضافة إلى الإهتمام بـ الطرق خاصة عند مدخل سجن طرة "شارع المعهد"، الذى يحتاج لإعادة رصف.

وتضمنت الإستغاثة ، ضرورة إجراء إصلاح وصيانة لطريق الكورنيش أمام كنيسة مار جرجس الواقعة على كورنيش كوتسيكا ، منعا لنزيف الأرواح وحرصا وسلامة على المارة والركاب.