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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبيرو يحدد مصير صفقتي الأهلي السوبر

خوسيه ريبيرو
خوسيه ريبيرو
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : “الأهلي سلم ملف محمد شريف وياسين مرعي إلى خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، لتحديد موقف الثنائي من الانضمام للفريق".

وأضاف: "الأهلي طلب من ريبيرو مراجعة اللاعبين واتخاذ القرار النهائي، والقرار سيكون خلال أيام قليلة، فالمدرب هو المسؤول في النهاية".

واختتم: "في حال موافقة ريبيرو، من المتوقع أن ينضما اللاعبان إلى صفوف الأهلي بنسبة كبيرة".


كشف الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق كواليس التفاوض بين النادي  الأهلي وبعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال أحمد شوبير مفجرًا مفاجأة كبيرة: "بالنسبة لأسامة فيصل الأهلي لم يتفاوض معه على الإطلاق خالص يعني".

الإعلامي أحمد شوبير الأهلي صفقتين جديدتين الانتقالات الصيفية محمد شريف ياسين مرعي خوسيه ريبيرو

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