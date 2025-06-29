طبيب أنف وأذن: جالي العيادة 6 طلاب ثانوية عامة عشان أخرج السماعات منهم

انتقد طبيب أنف وأذن شهير بمحافظة أسيوط غش طلاب بالثانوية عامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب الطبيب عماد سلامة :امتحانات الثانوية العامة " كلاكيت تانى مرّة "

حضر للعيادة فى يوم واحد 6 طلاب ثانوية عامة لاستخراج سماعة بلوتوث من داخل الأذن منهم اتنين بنات !!

[ الغش للجميع شعار المرحلة ] !!".



شهد اليوم محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمصر الجديدة ، قيام ممثلو اتحاد طلاب مدارس مصر بتوزيع رسائل حماسية وتشجيعية و حلوى على زملائهم من طلاب الثانوية العامة 2025 الذين كانوا يؤدوا اليوم امتحان اللغة الانجليزية

حيث حمل ممثلو اتحاد طلاب مدارس بإدارة مصر الجديدة التعليمية ، “علبة على شكل قلب" مليئة بالحلوى المغلفة برسائل تشجيعية مثل : خلاص هانت .. انت أدها .. خلاص فاضل تكة"

يذكر أنه قد أدى اليوم طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (762759) طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، وذلك أمام (16) لجنة، بينما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.