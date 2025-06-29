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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طبيب أنف وأذن: جالي العيادة 6 طلاب ثانوية عامة عشان أخرج السماعات منهم

الثانوية العامة
الثانوية العامة
علا محمد

انتقد طبيب أنف وأذن شهير بمحافظة أسيوط غش طلاب بالثانوية عامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .


وكتب الطبيب عماد سلامة :امتحانات الثانوية العامة " كلاكيت تانى مرّة "
حضر للعيادة فى يوم واحد 6 طلاب ثانوية عامة لاستخراج سماعة بلوتوث من داخل الأذن منهم اتنين بنات !! 
[ الغش للجميع شعار المرحلة ] !!".


شهد اليوم محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمصر الجديدة ، قيام ممثلو اتحاد طلاب مدارس مصر بتوزيع رسائل حماسية وتشجيعية و حلوى على زملائهم من طلاب الثانوية العامة 2025 الذين كانوا يؤدوا اليوم امتحان اللغة الانجليزية

حيث حمل ممثلو اتحاد طلاب مدارس بإدارة مصر الجديدة التعليمية ، “علبة على شكل قلب" مليئة بالحلوى المغلفة برسائل تشجيعية مثل : خلاص هانت .. انت أدها .. خلاص فاضل تكة"

يذكر أنه قد أدى  اليوم طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (762759) طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، وذلك أمام (16) لجنة، بينما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

طبيب أنف وأذن شهير أسيوط غـش طلاب بالثانوية عامة فيسبوك

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