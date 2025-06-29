قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يكشف ملامح اتفاق غزة المرتقب مقابل الرهائن والمساعدات
خطيب ضحية حادث الطريق الإقليمى: أحلامى راحت وفرحنا كان أول أغسطس | فيديو
عمرو أديب يناشد وزير الصحة بنقل الناجية من حادث الطريق الإقليمي لمستشفى مجهز
النيابة العامة: حبس مالك التريلا المتسببة في حادث إقليمي المنوفية
أمين البحوث الإسلامية: الطلاب الوافدون يسيرون على خُطى المهاجرين الأوائل.. صور
تشكيل مباراة فلامنجو وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية
كامل الوزير: الناس اللي بتقول أخدتوا قروض.. أنا هرجعها من نفس المشاريع اللي استخدمتها فيها
زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟
الشوبكي: إبادة الفلسطينيين يوميا لا يعني أن مخططات التهجير ستتحقق فعليا
وزير الخارجية: الظروف الآن مواتية بشكل كبير لحل أزمة غزة وفرض السلام العادل
خطوات استرجاع الفيزا المسروقة أو المفقودة
وزير الخارجية: مصر لديها مدرسة دبلوماسية عريقة.. والاتزان الاستراتيجي عقيدتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات استرجاع الفيزا المسروقة أو المفقودة

فيزا
فيزا
محمد غالي

يشكل فقدان أو سرقة بطاقة الائتمان “الفيزا” أزمة حقيقية للعديد من المواطنين، خاصة في ظل اعتماد الكثيرين على البطاقات البنكية في التعاملات اليومية، سواء في عمليات الشراء أو السحب النقدي أو الدفع الإلكتروني. 

نشلوا كروت «الفيزا» أمام ماكينات الصراف الآلي

ومع تصاعد حالات الاحتيال وسرقة البيانات، بات من الضروري معرفة الخطوات الصحيحة التي يجب اتخاذها فور فقدان البطاقة لحماية الرصيد ومنع أي استخدام غير قانوني.

أول إجراء.. إيقاف البطاقة فورا

عند فقدان البطاقة أو الاشتباه في سرقتها، يجب التحرك السريع لتجنب أي عمليات سحب أو شراء مشبوهة، وذلك عبر الخطوات التالية:
الاتصال بخدمة العملاء: تواصل فورا مع “كول سنتر” البنك المصدر للبطاقة للإبلاغ عن الفقد أو السرقة وطلب إيقاف البطاقة.
تأكيد الهوية: سيطلب منك تقديم بعض البيانات الشخصية، مثل الاسم الكامل، العنوان، رقم البطاقة (إن توفر)، وأسئلة أمنية للتأكد من الهوية.
إصدار بطاقة بديلة: توجه إلى أقرب فرع للبنك لطلب استخراج بطاقة جديدة. وعادة ما تستغرق هذه العملية من 7 أيام إلى أسبوعين حسب البنك.
الإبلاغ عبر الإنترنت: بعض البنوك تتيح خاصية الإبلاغ عن فقدان البطاقة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول.
تقديم بلاغ رسمي: في حالات السرقة، يفضل التوجه لأقرب قسم شرطة وتقديم بلاغ رسمي لحماية الحقوق القانونية.

نصائح أمنية لحماية البطاقة من الاختراق
عدم تكرار كلمة المرور: استخدم كلمات مرور مختلفة لكل بطاقة أو حساب بنكي، وتجنب استخدام بيانات يسهل تخمينها.
استخدام كلمات مرور معقدة: احرص على أن تكون كلمات المرور طويلة ومعقدة وتحتوي على رموز وأرقام وحروف كبيرة وصغيرة.
عدم مشاركة البيانات: لا تشارك كلمة السر أو بيانات البطاقة مع أي شخص، وغير كلمة المرور بشكل دوري.

خطوات للوقاية من فقدان البطاقة مستقبلا

لمنع فقدان أو سرقة البطاقات البنكية في المستقبل، ينصح الخبراء باتباع الإجراءات التالية:
راجع بياناتك باستمرار: راقب كشوف الحساب وابحث عن أي معاملات لم تقم بها.
احفظ معلوماتك في مكان آمن: تجنب كتابة رقم البطاقة أو الحساب على ورق أو أجهزة يسهل الوصول إليها.
تجنب المكالمات غير الآمنة: لا تفصح عن بيانات بطاقتك عبر الهاتف إلا في حال كنت أنت من أجريت المكالمة.
قلل من عدد البطاقات المحمولة: لا تحمل أكثر من بطاقة واحدة أو اثنتين لتقليل المخاطر في حالة الفقد.
احتفظ بالبطاقات غير المستخدمة في مكان آمن: ولا تنس تتبع صلاحيتها بشكل دوري.
تخلص من البطاقات القديمة بطريقة آمنة: قطع البطاقة بالكامل، خاصة الجزء الذي يحتوي على الرقم ورمز الأمان، قبل رميها.
سجل بيانات البطاقة: احتفظ بنسخة آمنة من بيانات بطاقتك (الرقم – تاريخ الانتهاء – رقم خدمة العملاء) لتسهيل عملية الإبلاغ عند الحاجة.

يعد فقدان بطاقة الائتمان أو الفيزا من المواقف الصعبة، لكن التعامل السريع والواعي مع الأمر يمكن أن يحول دون الوقوع ضحية للاحتيال أو سرقة الأموال.

لذلك، ينصح بالاحتفاظ ببيانات البطاقة في مكان آمن، وعدم التهاون في الإبلاغ الفوري عند الفقد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتأمين الحسابات البنكية الشخصية.

فيزا استرجاع فيزا استرجاع كارت فيزا كارت فيزا استرجاع فيزا كارت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر في مصر المحلي والأجنبي

كليوباترا بقت بكام؟.. قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر اليوم في مصر المحلي والأجنبي

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

ترشيحاتنا

أشرف داري

حقيقة عروض الشناوي وتفكير الأهلي في الاستغناء عن أشرف داري

الزمالك

إعلامي : الزمالك يريد 7 مليون جنيه لإعارة حسام أشرف

الخماسي الحديث

وزير الشباب والرياضة يهنئ الأبطال ويشيد بالإنجاز بعد حصول منتخب مصر على بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين

بالصور

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إعفاء من مصروفات المدارس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح أسر ضحـ.ايا الإقليمي

محمد رمضان

محمد رمضان يتصدر ترند يوتيوب وسناب شات بأغنية أنا أنت

الفنان محمود حجازي

مديري طلب أمسح الحمامات.. محمود حجازي يكشف أصعب موقف له قبل الشهرة

يحيي الفخراني

بحضور يحيى الفخراني.. انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية الملك لير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد