خطوات استرجاع الفيزا المسروقة أو المفقودة

يشكل فقدان أو سرقة بطاقة الائتمان “الفيزا” أزمة حقيقية للعديد من المواطنين، خاصة في ظل اعتماد الكثيرين على البطاقات البنكية في التعاملات اليومية، سواء في عمليات الشراء أو السحب النقدي أو الدفع الإلكتروني.

ومع تصاعد حالات الاحتيال وسرقة البيانات، بات من الضروري معرفة الخطوات الصحيحة التي يجب اتخاذها فور فقدان البطاقة لحماية الرصيد ومنع أي استخدام غير قانوني.

أول إجراء.. إيقاف البطاقة فورا

عند فقدان البطاقة أو الاشتباه في سرقتها، يجب التحرك السريع لتجنب أي عمليات سحب أو شراء مشبوهة، وذلك عبر الخطوات التالية:

الاتصال بخدمة العملاء: تواصل فورا مع “كول سنتر” البنك المصدر للبطاقة للإبلاغ عن الفقد أو السرقة وطلب إيقاف البطاقة.

تأكيد الهوية: سيطلب منك تقديم بعض البيانات الشخصية، مثل الاسم الكامل، العنوان، رقم البطاقة (إن توفر)، وأسئلة أمنية للتأكد من الهوية.

إصدار بطاقة بديلة: توجه إلى أقرب فرع للبنك لطلب استخراج بطاقة جديدة. وعادة ما تستغرق هذه العملية من 7 أيام إلى أسبوعين حسب البنك.

الإبلاغ عبر الإنترنت: بعض البنوك تتيح خاصية الإبلاغ عن فقدان البطاقة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول.

تقديم بلاغ رسمي: في حالات السرقة، يفضل التوجه لأقرب قسم شرطة وتقديم بلاغ رسمي لحماية الحقوق القانونية.

نصائح أمنية لحماية البطاقة من الاختراق

عدم تكرار كلمة المرور: استخدم كلمات مرور مختلفة لكل بطاقة أو حساب بنكي، وتجنب استخدام بيانات يسهل تخمينها.

استخدام كلمات مرور معقدة: احرص على أن تكون كلمات المرور طويلة ومعقدة وتحتوي على رموز وأرقام وحروف كبيرة وصغيرة.

عدم مشاركة البيانات: لا تشارك كلمة السر أو بيانات البطاقة مع أي شخص، وغير كلمة المرور بشكل دوري.

خطوات للوقاية من فقدان البطاقة مستقبلا

لمنع فقدان أو سرقة البطاقات البنكية في المستقبل، ينصح الخبراء باتباع الإجراءات التالية:

راجع بياناتك باستمرار: راقب كشوف الحساب وابحث عن أي معاملات لم تقم بها.

احفظ معلوماتك في مكان آمن: تجنب كتابة رقم البطاقة أو الحساب على ورق أو أجهزة يسهل الوصول إليها.

تجنب المكالمات غير الآمنة: لا تفصح عن بيانات بطاقتك عبر الهاتف إلا في حال كنت أنت من أجريت المكالمة.

قلل من عدد البطاقات المحمولة: لا تحمل أكثر من بطاقة واحدة أو اثنتين لتقليل المخاطر في حالة الفقد.

احتفظ بالبطاقات غير المستخدمة في مكان آمن: ولا تنس تتبع صلاحيتها بشكل دوري.

تخلص من البطاقات القديمة بطريقة آمنة: قطع البطاقة بالكامل، خاصة الجزء الذي يحتوي على الرقم ورمز الأمان، قبل رميها.

سجل بيانات البطاقة: احتفظ بنسخة آمنة من بيانات بطاقتك (الرقم – تاريخ الانتهاء – رقم خدمة العملاء) لتسهيل عملية الإبلاغ عند الحاجة.

يعد فقدان بطاقة الائتمان أو الفيزا من المواقف الصعبة، لكن التعامل السريع والواعي مع الأمر يمكن أن يحول دون الوقوع ضحية للاحتيال أو سرقة الأموال.

لذلك، ينصح بالاحتفاظ ببيانات البطاقة في مكان آمن، وعدم التهاون في الإبلاغ الفوري عند الفقد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتأمين الحسابات البنكية الشخصية.