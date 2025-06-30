منال عوض في برقية تهنئة للرئيس السيسي: 30 يونيو يوم الإرادة الوطنية والانتصار لمصر

تقدّمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ذكرى ثورة 30 يونيو

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية: نثمن بكل فخر واعزاز الدور الوطني الذي قام به أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية للوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم .. فحققوا نصراً تاريخياً لمصر وشعبها العظيم .

واختتمت الدكتورة منال عوض تهنئتها بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بمزيد من التقدم والنجاح وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وأبناء القوات المسلحة و الشرطة البواسل ويحقق آمالها فى الأمن والسلام والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين …وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام.