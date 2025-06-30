7.5 مليون دولار..تعاون بين مصر وكوريا لإنشاء مركز تدريب في إدارة المخلفات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ،عن اتفاقية ممولة بمنحة 7.5 مليون دولار، بين مصر وكوريا في اطار التعاون لإنشاء مركز تدريب متكامل في مجال إدارة المخلفات.

في خطوة لتعزيز القدرات المحلية:



وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على الاتفاقية الموقعة بين مصر وكوريا لإنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

تفاصيل المشروع:



قيمة المنحة: 7.48 مليون دولار (بدون أعباء مالية على الدولة)

المدة الزمنية: 2024 - 2026.

الموقع: مركز تدريب الإدارة المحلية بسقارة وموقع شبرامنت.



الأهداف:

_نقل التكنولوجيا الكورية في الإدارة المتكاملة للمخلفات.

_تدريب الكوادر المحلية (الوحدات المحلية، القطاع الخاص، المجتمع المدني).

_تعزيز الاستدامة البيئية وإعادة التدوير.

مهام وزارة التنمية المحلية في الاتفاقية:

_توفير المواقع وتطوير البنية التحتية.

_تأمين الكوادر الإدارية والتنظيمية.

_المتابعة والتنسيق مع الجانب الكوري.

واكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اننا

"نسعى لبناء صف قيادي قوي في الإدارة المحلية من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية مثل التجربة الكورية الناجحة.