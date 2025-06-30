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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحالف الأحزاب المصرية يراجع نتائج فرز طلبات الترشح ويواصل تجهيز المقرات

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية
عبد الرحمن سرحان

عقد تحالف الأحزاب المصرية مساء أمس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر الاستعدادات المتعلقة بخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك من غرفة العمليات المركزية للتحالف، برئاسة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

وخلال الاجتماع، أكد النائب تيسير مطر أهمية مقاعد الفردي في الانتخابات المقبلة، ودور التحالف في دعم المرشحين الأكفأ القادرين على خدمة المواطنين وتحقيق التوازن البرلماني، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود التنظيمية والإعلامية في هذه المرحلة.

كما أعلن الأستاذ كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، عن نتائج فرز الطلبات المقدمة من الأحزاب المشاركة، موضحًا عدد الأحزاب التي تقدمت بمرشحين، وأعداد المرشحين بكل حزب، وأماكن ترشيحهم في مختلف المحافظات التي يعتزم التحالف المنافسة بها، على أن يتم إعلان القائمة النهائية بعد دراسة الملفات واعتماد المرشحين.

من جانبه، صرح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد ورئيس لجنة انتخابات تحالف الأحزاب المصرية، بأن التحالف بدأ بالفعل في تجهيز مقرات الأحزاب المشاركة لتكون في خدمة مرشحي التحالف في جميع المحافظات التي يخوض بها المنافسة، مؤكّدًا أن هذه المقرات ستعمل كنقاط ارتكاز تنظيمية وإدارية وإعلامية لتيسير التنسيق بين الفرق الانتخابية والتواصل مع المواطنين.

وأشار الاجتماع إلى أن لجنة انتخابات التحالف ستقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة المرشحين في محافظاتهم المختلفة، للوقوف ميدانيًا على استعداداتهم وبرامجهم الانتخابية قبل اعتماد التزكية والدعم.

وخلال الاجتماع، تقدم المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بعدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي للتحالف وزيادة التفاعل الجماهيري، موضحًا أهمية تحريك جميع منصات الميديا التابعة للأحزاب والتحالف، وإنتاج محتوى إعلامي احترافي يشمل قيام رؤساء الأحزاب التي تقدمت بمرشحين بتسجيل كلمات مصورة للتعريف بمرشحيهم عبر حلقات بودكاست، وكذلك توثيق التحركات الميدانية واللقاءات الجماهيرية بالصوت والصورة، بما يسهم في التعريف بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية بشكل مباشر ومؤثر.

واتفق الحضور على تحديد موعد لاحق لعقد اجتماع جديد، بهدف دراسة الملفات النهائية للمرشحين وإقرار القائمة النهائية التي سيتبناها التحالف رسميًا.

تحالف الأحزاب المصرية انتخابات مجلس الشيوخ تيسير مطر الانتخابات البرلمانية انتخابات

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