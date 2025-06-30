السلطة القضائية الإيرانية: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 935

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "السلطة القضائية الإيرانية" بارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية إلى 935.

وانتقدت إيران اليوم الاثنين ، موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتغير بشأن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، واصفةً إياه بـ"الألاعيب" التي لا تهدف إلى حل المشاكل بين البلدين.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: “ينبغي النظر إلى "تصريحات ترامب” على أنها تأتي في سياق الألاعيب النفسية والإعلامية أكثر من كونها تعبيرًا جادًا عن تأييد الحوار أو حل المشاكل".