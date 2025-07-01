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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد العاطي: فرص واعدة في السوق العماني.. ورأس المال البشري المصري عنصر جذب أساسي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي إن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات استثمارية جديدة بين مصر وسلطنة عمان، في ظل الإمكانات الهائلة التي تمتلكها السلطنة، وخاصة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، واللوجستيات.

رؤية اقتصادية مشتركة تدعم التكامل والتنمية

وأوضح في مؤتمر صحفي أن مصر تسعى لتفعيل الربط بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأسواق الخليجية، مؤكدًا أن التعاون مع عمان يقوم على رؤية اقتصادية متكاملة تفتح المجال لتوسيع مجالات الاستثمار.

الكوادر المصرية عنصر جذب أساسي لتعزيز التعاون

وأكد عبد العاطي أن رأس المال البشري في مصر يمثل ركيزة أساسية في هذه الشراكة، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد، ما يعزز فرص التعاون في التدريب، التعليم، ونقل الخبرات بين الجانبين.

وزير الخارجية د بدر عبد العاطي شراكات استثمارية جديدة بين مصر وسلطنة عمان سلطنة عمان

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