وزير الخارجية: خطة لربط قناة السويس بالموانئ العمانية لتعزيز التبادل التجاري

أكد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان تشهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات، خاصة بعد أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة التي شهدت توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات التجارة، الاستثمار، النقل، اللوجستيات، والطاقة.

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره العماني وزير الخارجية ونظيره القطري يناقشان جهود استئناف وقف إطلاق النار بغزة وزير خارجية إيران: أبواب الدبلوماسية لن تُغلَق أبداً

شركات مصرية تدخل السوق العماني في إطار رؤية سلطنة عمان 2040

وأضاف عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي أن العديد من الشركات المصرية بدأت العمل في السوق العماني، في إطار تنفيذ رؤية سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل قطاعات البنية التحتية، الرقمنة، الطاقة الجديدة والمتجددة، وربط الموانئ.

رؤية مشتركة للربط بين قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في عمان

كما أشار الوزير إلى وجود خطط للتكامل بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ سلطنة عمان، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويوفر منصة للتبادل التجاري بين البلدين.