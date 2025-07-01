الفيوم: قطع المياه بقرية سنهور القبلية وتوابعها لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إنقطاع المياه عن مناطق (قرية سنهور القبلية وتوابعها)، وذلك اعتبارا من الساعة 2 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 1/7/2025 وحتي الساعة 12 مساء نفس اليوم ولمدة 10 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظرا لأعمال صيانة ضرورية لخط المياه الرئيسي قطر ٥٦٠ مم بمنطقة الشيخ فضل وسنرو القبلية، والذي يُغذي قرية سنهور القبلية وتوابعها.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.