محافظ الغربية يوجه بشفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع السنطة

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة بضرورة الدفع بسيارات كسح وشفط مياه الأمطار حفاظا على المواطنين.

جهود محافظ الغربية

وشهدت شوارع قري مركز ومدينة السنطة خلال الساعات الأخيرة هطول أمطار غزيرة تزامنا مع موجة ارتفاع درجات الحرارة طوال 3 ساعات متواصلة ما تسبب في تجمعات كبيرة للمياه الأمر الذي تسبب في إرباك الحياة المعيشية للمئات من الأسر والعائلات.

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واستمرت فرق الدعم من شركة مياه الشرب والصرف الصحى في إجراء مسح وشفط مياه الأمطار الغزيرة بشكل دوري فضلا عن تسليك بالوعات الصرف الصحي .

الجدير بالذكر أن محافظات الجمهورية شهدت استمرار حالة من التقلبات الجوية نتج عنها هطول أمطار غزيرة بعدد من المدن بمحافظات وجه بحري وشمال القاهرة .