بسبب تطور التكنولوجيا.. بسمة وهبة: الغش في امتحانات الثانوية العامة أصبح ظاهرة مخيفة

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن طلاب الثانوية العامة وصلوا إلى درجة غير مسبوقة في ابتكار وسائل غش متطورة، مثل استخدام سماعات دقيقة للغاية تُخفي داخل الأذن، مزودة بشريحة SIM تمكن الطالب من تلقي الإجابات مباشرة عبر الهاتف المحمول، دون أن يكتشفها أي مراقب في اللجنة.

وقالت وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن موضوع الغش في امتحانات الثانوية العامة أصبح ظاهرة شائكة ومخيفة بسبب التطور الكبير في استخدام التكنولوجيا بطرق غير مشروعة.

وتابعت مقدمة برنامج “90 دقيقة”، أن هذه السماعات تأتي بأشكال وألوان متعددة ومتطورة جدًا، ما يزيد من صعوبة اكتشافها داخل لجان الامتحانات، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام الجهات المسؤولة عن مكافحة الغش.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع بعض الأشخاص الذين يبيعون هذه السماعات عن طريق "الدليفري" حتى تصل إلى باب البيت، بأسعار تتراوح بين 3000 إلى 4000 جنيه للسماعة الواحدة.