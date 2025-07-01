قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنغام تبكي على الهواء بعد أزمتها الصحية: شيرين حصلها مشكلة في حفلة أنا مالي
ليه الشتيمة والتجريح وأنا في المستشفى.. أنغام: الظلم المرة دي غير محتمل
سحب أرجوانية تظهر في سماء مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع بجنوب سيناء
إلهام أبو الفتح أمينة للمرأة بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
الأهلي يغادر الي اسبانيا منتصف يوليو لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد
مفاجأة الطقس| أمطار صيفية لم تشهدها مصر منذ 30 عامًا.. ما الأسباب؟
قبطان يرد على شائعات الموجات المدفونة تحت البحر
قبطان بحري يكشف حقيقة وجود موجات مدفونة تحت سطح البحر.. شاهد
فعلا مش جاهز | قرار عاجل من ريبيرو بالأهلي يخص إمام عاشور
هل يجب أخذ رأي الزوجة في الانتقال لمنزل جديد؟.. أمين الفتوى يجيب
إنقاذ 25 فردًا عاملًا ومصرع 3 فى غرق حفار بترول برأس غارب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تضر العصب السمعي وبعض الحالات استدعت تدخلا جراحيا.. استشاري أنف وأذن وحنجرة يحذر من سماعات الغش

سماعات الأذن
سماعات الأذن
محمود محسن

أكد الدكتور عماد سلامة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن سماعات “البلوتوث”، أصبحت ذات حجم أصغر، مشيرا إلى أن بعض طلاب الثانوية العامة تستخدمها للغش.

وقال عماد سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه تلقيت 16 حالة للعلاج، خاصة أن تلك السماعة، تدخل للقناة السمعية، ويكون لها مخاطر كبيرة على الأذن، حتى أن بعض الحالات استدعت تدخل جراحي  لإخراج السماعة.

وتابع  استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن تلك السماعة قد تضر العصب السمعي، أو حدوث ثقب في طبلة الأذن.

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد انتشار انباء عن صدور قرار وزاري بـ الاستعانة ببعض الأطباء من وزارة الصحة وتكليفهم بالذهاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وفحص آذان الطلاب قبل دخول الامتحان لضبط سماعات الغش .

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة نهائيا صدور قرار وزاري بـ الاستعانة ببعض الأطباء من وزارة الصحة وتكليفهم بالذهاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وفحص أذن الطلاب قبل دخول الامتحان لضبط سماعات الغش .

الدكتور عماد سلامة الأنف الأذن الحنجرة السماعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحر المتوسط

موجة زلازل وزيادة حرارة المياه .. معهد الفلك يحسم جدل ما يحدث بالبحر المتوسط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

تسونامي

مفاجأة بشأن تمدد مياه البحر المتوسط وعلاقته بالزلازل وتسونامي

مجلس النواب

4 سيناريوهات حاسمة للإيجار القديم .. ماذا يحدث في جلسة النواب غدا؟

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

تسونامي

حقيقة وجود حركة غريبة في باطن البحر المتوسط.. ما تأثيرها على مصر؟

الصحفية ريهام سعيد

ريهام سعيد تحصل على ماجستير الإعلام الرقمي من جامعة القاهرة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يبحث خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر

بالصور

زجاجات المياه البلاستيكية تضعف عظامك.. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لمادة BPA

ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟
ما الخطر في شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية؟

احذر الشرب واقفا.. 5 أضرار خفية يكشفها خبراء الصحة حول العالم

مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف
مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف
مخاطر شرب الماء أثناء الوقوف

زحام حول غادة عبد الرزاق في العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال
غادة عبد الرازق رفقة المخرج أحمد نادر جلال

بشرتك في خطر مع حرارة الصيف .. أمراض جلدية شائعة وطرق الوقاية منها

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

فيديو

أجازة محمد صلاح في تركيا

أكلة سمك بأكتر من 74 ألف جنيه.. إجازة محمد صلاح في تركيا تثير الجدل

رامي جمال الملحن مصطفي ناصر

للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد