تضر العصب السمعي وبعض الحالات استدعت تدخلا جراحيا.. استشاري أنف وأذن وحنجرة يحذر من سماعات الغش

أكد الدكتور عماد سلامة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن سماعات “البلوتوث”، أصبحت ذات حجم أصغر، مشيرا إلى أن بعض طلاب الثانوية العامة تستخدمها للغش.

وقال عماد سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه تلقيت 16 حالة للعلاج، خاصة أن تلك السماعة، تدخل للقناة السمعية، ويكون لها مخاطر كبيرة على الأذن، حتى أن بعض الحالات استدعت تدخل جراحي لإخراج السماعة.

وتابع استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن تلك السماعة قد تضر العصب السمعي، أو حدوث ثقب في طبلة الأذن.

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد انتشار انباء عن صدور قرار وزاري بـ الاستعانة ببعض الأطباء من وزارة الصحة وتكليفهم بالذهاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وفحص آذان الطلاب قبل دخول الامتحان لضبط سماعات الغش .

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة نهائيا صدور قرار وزاري بـ الاستعانة ببعض الأطباء من وزارة الصحة وتكليفهم بالذهاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 وفحص أذن الطلاب قبل دخول الامتحان لضبط سماعات الغش .