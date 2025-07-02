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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"إنت واعي.. حافظ على نظافة شاطئك" مبادرة برأس البر

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
زينب الزغبي

شهدت منطقة اللسان بمدينة رأس البر اليوم، انطلاق فعاليات حملة "إنت واعي – حافظ على نظافة شاطئك"، والتي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بدمياط، وجاءت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبحضور الدكتور محمد فوزي، مدير المديرية، واللواء وائل الشربيني، رئيس مجلس مدينة رأس البر، وبمشاركة شباب yly وفريق الكشافة والمرشدات وريحانه.

وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الدولة على تعزيز ثقافة الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية، حيث شهدت الفعالية مشاركة واسعة من فريق متطوعي YLY، والفرق الكشفية والإرشادية، وفتيات "ريحانه". وبدأ اليوم باصطفاف منظم للفرق في منطقة اللسان، تبعته أنشطة ميدانية للتوعية شملت الترحيب بالمصطافين والزوار وتوزيع رسائل توعوية بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة وحماية الشواطئ من المخلفات والتلوث.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد فوزي ان الحملة مستمرة حتى ٣٠ سبتمبر المقبل وستقام بشكل أسبوعي وستشمل أنشطة رياضية وثقافية وفنية، ولقاءات وندوات توعية بمنطقة راس البر والمسرح الروماني وباقي شواطئ المدينة.

وأعرب فوزي عن سعادته بتفاعل المصطافين ورواد الشواطئ والمترددين على منطقة اللسان بتفاعلهم مع الحملة، لافتا الي ان هناك بعض المطالب لهم والتي تم نقلها للسادة المسئولين ليتم توفيرها خلال فصل الصيف.

وتهدف الحملة إلى نشر سلوكيات إيجابية بين رواد رأس البر وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، متضمنة سلسلة من الأنشطة التفاعلية والبرامج التوعوية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بدمياط لحماية البيئة وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتعاونًا.

دمياط محافظ دمياط الشباب والرياضة اللسان

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