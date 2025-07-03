"وزيرة التضامن" تُشيد بأنشطة "جمعية رجال أعمال إسكندرية" خلال لقاء بالعلمين

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من جمعية رجال أعمال إسكندرية، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين، أمس الأربعاء، مُمثلاً في محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس المجلس، والمهندس أحمد منسي، الأمين العام المُساعد، و نرمين مميش، عضو مجلس الإدارة، وذلك لمُناقشة أنشطة الجمعية.



استعرض وفد جمعية رجال أعمال إسكندرية أبرز أنشطتها الاقتصادية والمجتمعية، إلى جانب مُناقشة التحديات التي تواجه العمل المُجتمعي في المحافظة، وقد أعربت الدكتورة مايا مرسي عن إعجابها بما تقدمه الجمعية من جهود ملموسة، مؤكدة استعدادها للتعاون، كما وعدت بزيارة مقر الجمعية في الإسكندرية قريبًا.

من جانبه، عبّر محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية عن تقديره العميق لجهود الوزارة في دعم العمل المُجتمعي، موجّهًا الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حُسن الاستقبال واهتمامها بأنشطة الجمعية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حِرص الجمعية على تعزيز شراكاتها مع الجهات الرسمية، بما يسهَم في خِدمة مُجتمع الأعمال بالإسكندرية وعلى مستوى الجمهورية.