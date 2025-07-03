استكمال تطوير ورفع كفاءة محور الريفيرا الرابط بين عدة محاور بتوسعات مدينة الشيخ زايد

تابعت المهندسة مروة حسين رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة محور الريفيرا، والذي يعد المدخل الرئيسى للمدينة من طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي وهو امتداد لمحور البستان ويقع بمنطقة توسعات المدينة بالقرار الجمهوري 230.





وشددت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على ضرورة تواصل الأعمال للانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد له، وتشمل تلك الأعمال طبقة الأسفلت والأرصفة وأعمال الإنارة، وأعمال التشجير، وغير ذلك.

وقالت رئيس الجهاز: إن محور الريفيرا هو شريان مرورى بطول 4 كم وعرض 50 مترا مواز لمحور 26 يوليو، ويعتبر بديلا لمحور 26 يوليو فى أوقات الذروة.

وفي الإطار ذاته، تفقدت المهندسة مروة حسين أمين، الحي الـ13 المجاورة الأولى، لمتابعة أعمال النظافة العامة، وصيانة وزراعة المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة أرصفة الإنترلوك والبردورات، بالإضافة إلى رصد ومنع الإشغالات أمام المحال التجارية بمحيط العمارات، وسنتر الوجيه، ومول المعز.

وخلال الجولة، شددت رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل المربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات، واستبدال صناديق القمامة التالفة، مع التأكيد على أهمية أعمال الصيانة والري المستمر للمناطق المزروعة، بالإضافة إلى تنفيذ مرمات الطرق وإعادة الشيء لأصله عقب أي أعمال مرافق (كهرباء – غاز – مياه)، وإزالة مخلفات البناء بالممرات الجانبية.

كما أصدرت تعليماتها بخصم مستحقات مالية من الشركات المتقاعسة عن أداء الأعمال، ومنحت مهلة أسبوعا لجميع الإدارات المختصة لتنفيذ الملاحظات التي تم رصدها أثناء الجولة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة لا تلتزم بالتعليمات أو تتقاعس عن التنفيذ.



