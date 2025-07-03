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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير للنساء .. علامات تكشف أعراض سرطان المبيض

سرطان المبيض
سرطان المبيض
اسماء محمد

يعد سرطان المبيض من أخطر الأمراض التي تهدد النساء وتؤثر على خصوبتهن، ولكن كلما تم الاكتشاف المبكر كلما قلت المخاطر.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أعراض سرطان المبيض.

تتميز أعراض سرطان المبيض بحدوثها بشكل متكرر (حوالي 12 مرة أو أكثر في الشهر):

انتفاخ البطن أو الشعور بالانتفاخ
ألم أو رقة في بطنك أو المنطقة بين الوركين (الحوض)
عدم الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام
حاجة ملحة للتبول أو الحاجة للتبول بشكل متكرر

اضطرابات الشهية أثناء الحمل

أعراض متنوعة

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان المبيض مجموعة من العلامات خارج الجهاز التناسلي، وهى ما يلي:

عسر الهضم
الإمساك أو الإسهال
آلام الظهر
الشعور بالتعب طوال الوقت
فقدان الوزن دون محاولة
نزيف من المهبل بعد انقطاع الطمث.

تنبيه:
هذه الأعراض شائعة جدًا ويمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات المختلفة.

لكن من المهم فحصها لدى طبيب عام ولأنه إذا كانت ناجمة عن السرطان، فإن اكتشافها مبكرًا يزيد من إمكانية علاجها.

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