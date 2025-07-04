حظك اليوم 4 يوليو 2025.. يوم يحمل مفاجآت فلكية لكل الأبراج!

في هذا اليوم، تتغير حركة الكواكب وتؤثر على مزاجك وقراراتك بشكل ملحوظ.

فبعض الأبراج تجد نفسها على موعد مع فرص جديدة، بينما يتطلب الأمر من البعض الآخر الحذر في التعاملات العاطفية أو المهنية.

إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 4 يوليو 2025، لتبدأ يومك بخطوة واثقة ونظرة أكثر وعيًا.

توقعات الأبراج اليوم 4 يوليو 2025:

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل):

النهار مليء بالطاقة، لكن انتبه من التسرع في اتخاذ قرارات مهمة. الأجواء العاطفية أفضل من الأيام السابقة، وقد تجد فرصة لإصلاح ما فسد.

برج الثور (20 أبريل – 20 مايو):

الهدوء مطلوب اليوم، خصوصًا في محيط العمل. قد تصلك رسالة تنتظرها منذ فترة، فكن مستعدًا لتغييرات مفاجئة.

برج الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو):

اليوم مناسب للقاءات الاجتماعية والتواصل مع الأصدقاء. الحظ يدعمك في أمور مالية صغيرة، لكن لا تغامر كثيرًا.

برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو):

تشعر بشيء من التردد، لكن لا تقلق، فالإجابات ستأتيك في وقتها. قد يطرأ تحسن في علاقتك بشخص قريب.

برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس):

يوم إيجابي على الصعيد المهني، وقد تحصل على إشادة من زملائك. الحب يطرق بابك من جديد، فلا تغلقه.

برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر):

فكّر جيدًا قبل أن ترد على أي استفزاز. الصحّة بحاجة إلى عناية، فحاول التخفيف من الضغط.

برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر):

قد يحمل لك اليوم مفاجآت رومانسية، أو فرصة لاسترجاع علاقة قديمة. في العمل، لا تتردد في طلب المساعدة.

برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر):

حاول أن تكون مرنًا مع من حولك. هناك من يراقب جهودك ويقدّرها، فلا تفقد الحماس.

برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر):

أنت في مزاج جيد وتفكر في السفر أو المغامرة. يوم مناسب لاتخاذ قرارات جديدة بشأن المستقبل.

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير):

العمل يشغلك كثيرًا، لكن لا تنسَ عائلتك. قد تتلقى دعمًا غير متوقع من شخص كبير في السن.

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير):

أفكارك لامعة اليوم، وقد تنجح في طرح مشروع جديد. لا تؤجل الاعتراف بمشاعرك.

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس):

المشاعر متقلبة، فحاول أن تكون واضحًا في كلامك. في المساء، تنتظرك لحظة هادئة تستحقها بعد يوم طويل.