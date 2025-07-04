محمد عيد: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تعزز المسار الديمقراطي

أكد محمد عيد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، على أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالدولة المصرية وتطلب دعم هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يمثل واجبا وطنيا يسهم في تعزيز الديمقراطية واستقرار الدولة .

وقال أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر ،في بيان له اليوم، إن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل إحدى الاستحقاقات الدستورية الهامة والمشاركة فيها التزام دستوري يعكس مدى وعي المواطن بمسؤوليته تجاه بناء وطنه، فضلا عن أن ذلك يؤكد على أن الشعب هو مصدر السلطات، ويعي أهمية وجود غرفة برلمانية ثانية، تهدف إلى توسيع القاعدة الديمقراطية وتمثيل شرائح مجتمعية أوسع من الكفاءات والخبرات.



وأوضح القيادي بحزب مصر أكتوبر ، أن مجلس الشيوخ لم ولن يكون بديلاً عن مجلس النواب، بل هو مكمل له من خلال دوره الاستشاري والتكاملي، بمراجعة مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مما يضمن صياغة تشريعات أكثر دقة وشمولية، وهو الدافع نحو اهتمام الناخب بالمشاركة في هذا الاستحقاق، من أجل إرساء دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع .



وشدد محمد عيد، على أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بمثابة فرصة لكل مواطن لممارسة حقه الدستوري، والمساهمة في بناء مؤسسات قوية وفاعلة تعكس تطلعات الشعب وتدفع بمسيرة التنمية الشاملة في مصر، في إطار المسار الديمقراطي الذي يهدف إلى بناء علاقة قوية بين الشعب ومؤسسات الدولة .