تاكنبرج: استخدام إسرائيل للطعام والماء كسلاح في الحرب يمثل جريمة ممنهجة

أكد ليكس تاكنبرج، المستشار الأول بمنظمة القانون من أجل فلسطين، أن ممارسات إسرائيل المتمثلة في منع الغذاء والدواء والوقود عن سكان قطاع غزة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان.

وأضاف أن هذه السياسة المتعمدة بالتجويع الجماعي تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أوامر واضحة لإسرائيل بالتوقف الفوري عن هذه الأفعال.

النزاعات المسلحة

وأضاف تاكنبرج، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه وأغذية الأطفال والمواد الصحية، يُعد من أسوأ الانتهاكات التي تسجَّل في النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن استخدام إسرائيل للطعام والماء كسلاح في الحرب يمثل جريمة ممنهجة، ويدخل ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية، إذا ما استمر بالشكل الذي تتبعه تل أبيب.

إبادة جماعية لا يمكن إنكارها

وأكد المستشار الأممي أن المحكمة الدولية وصفت تلك الممارسات بأنها إبادة جماعية لا يمكن إنكارها، موضحًا أن إسرائيل تستخدم أساليب ممنهجة للقضاء على السكان في قطاع غزة. وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليته، ووقف هذا الانتهاك غير المسبوق في تاريخ الصراع الحديث.