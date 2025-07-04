قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء.. 210 أدعية مستجابة تجلب لك الخيرات
الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في غزة وسط تعتيم إعلامي إسرائيلي
لساني عاجز.. تعليق مؤثر من محمد صلاح بعد وفاة ديوجو
أرسنال الإنجليزي يعلن رحيل مدافعه رسميا
شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
حكم صيام يوم عاشوراء منفردا إذا وافق يوم السبت؟ اعرف آراء الفقهاء وقصته وفضل صومه
المركزي للإحصاء الفلسطيني: 157 ألف شهيد سقطوا منذ بدء النكبة
موعد انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة إثيوبيا
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع
رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة
التوك شو| الأرصاد تحذر: موجة حارة شديدة.. أسعار الذهب اليوم
محدش يزعل مني.. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد اعتزاله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تاكنبرج: استخدام إسرائيل للطعام والماء كسلاح في الحرب يمثل جريمة ممنهجة

إسرائيل
إسرائيل
قسم التوك شو

أكد ليكس تاكنبرج، المستشار الأول بمنظمة القانون من أجل فلسطين، أن ممارسات إسرائيل المتمثلة في منع الغذاء والدواء والوقود عن سكان قطاع غزة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان. 

وأضاف أن هذه السياسة المتعمدة بالتجويع الجماعي تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أوامر واضحة لإسرائيل بالتوقف الفوري عن هذه الأفعال.

النزاعات المسلحة

وأضاف تاكنبرج، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه وأغذية الأطفال والمواد الصحية، يُعد من أسوأ الانتهاكات التي تسجَّل في النزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن استخدام إسرائيل للطعام والماء كسلاح في الحرب يمثل جريمة ممنهجة، ويدخل ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية، إذا ما استمر بالشكل الذي تتبعه تل أبيب.

إبادة جماعية لا يمكن إنكارها

وأكد المستشار الأممي أن المحكمة الدولية وصفت تلك الممارسات بأنها إبادة جماعية لا يمكن إنكارها، موضحًا أن إسرائيل تستخدم أساليب ممنهجة للقضاء على السكان في قطاع غزة. وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليته، ووقف هذا الانتهاك غير المسبوق في تاريخ الصراع الحديث.

فلسطين التجويع الجماعي منظمة القانون السابع من أكتوبر المواد الصحية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

محمد منير

محمد منير عن اعتزال شيكابالا: أثبت لنا ماتوقعناه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 4-7-2025 في البنوك

أرشيفية

المخدرات طيرت عقله.. شاب ينهي حياة زوجته الحامل في المعادي

ترشيحاتنا

المتهم لحظة اقتحام المطعم بالسلاح

طايح في الناس بالسنجة.. سقوط كوارشي بطل فيديو بلطجة فيصل

أرشيفية

خلال 6 أشهر .. الداخلية تضبط 18 مليون مخالفة مرورية بينها 400 الف للسيارات النقل| فيديو

شجرة مانجو

مصرع شخص سقط من أعلى شجرة مانجو بقنا

بالصور

ارتفاع مبيعات السيارة الكهربائية الوحيدة من هوندا بنسبة 963%

هوندا
هوندا
هوندا

أجمل يوم في عمري.. إيناس عز الدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم.. صور

إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

فان ديزل
فان ديزل
فان ديزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد