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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريدة خليل وملك إسماعيل تتأهلان لنهائي كأس العالم للخماسي الحديث

فريدة خليل وملك إسماعيل
فريدة خليل وملك إسماعيل
أ ش أ

تأهلت لاعبتا المنتخب الوطني للخماسي الحديث فريدة خليل وملك إسماعيل، إلى نهائي بطولة نهائي سلسة كأس العالم 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

وتصدرت فريدة خليل المجموعة الأولى برصيد 1407، بينما احتلت ملك إسماعيل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 1380.

وجاءت زينة عامر في المركز العاشر برصيد 1353 بفارق 15 نقطة فقط عن آخر المتأهلات.
ومن المقرر أن يقام الدور النهائي للرجال والسيدات بعد غد الأحد، على أن يقام غدًا السبت نصف نهائي الرجال.

وتشارك مصر في منافسات الرجال بكل من، مهند شعبان ومعتز وائل ومحمد حسن.

ويعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 بالإسكندرية، هو أول نهائي كأس عالم في التاريخ يقام بلعبة الموانع الجديدة والتي حلت محل الفروسية في منافسات الخماسي الحديث عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024.

وكانت مصر أول دولة تستضيف أول بطولة رسمية تضم لعبة الموانع على مستوى الكبار، عندما استضافت الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير الماضي.
ويقام نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة أفضل 36 لاعبا، وأفضل 36 لاعبة على مستوى سلسلة كأس العالم لهذا العام ، حيث أقيمت ثلاث جولات قبل الوصول للنهائي كانت الأولى بالقاهرة، والثانية بالمجر والثالثة ببلغاريا.

وكان لمصر نصيب الأسد في حصد 6 ميداليات بالثلاث جولات التي أقيمت من السلسلة حيث توجت مصر بذهبية السيدات لفريدة خليل وبرونزية الرجال لمهند شعبان في القاهرة، وبذهبية الرجال لمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر ، وبذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل وملك إسماعيل على الترتيب بجولة بلغاريا.

لاعبتا المنتخب الوطني للخماسي الحديث فريدة خليل وملك إسماعيل بطولة نهائي سلسة كأس العالم 2025

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