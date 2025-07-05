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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر كمال نجم حفل البيت الفني للفنون الشعبية 24 يوليو المقبل

الفنان عمر كمال و الفنان تامر عبد المنعم
الفنان عمر كمال و الفنان تامر عبد المنعم
أوركيد سامي

صرح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن النجم عمر كمال سيقوم بإحياء حفل البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية يوم الخميس 24 يوليو المقبل على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية.

يقام الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

وينقسم الحفل إلى فصلين حيث تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية مجموعة من الفقرات.

ويصعد النجم عمر كمال في الفصل الثاني من الحفل ليقدم مجموعة من أجمل أغانيه المميزة.

من ناحية أخرى كان الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية قد أعلن فيما سبق عن حفل الفنان القدير هاني شاكر يوم 18 يوليو المقبل.

تامر عبد المنعم عمر كامل اخبار الفن نجوم الفن

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