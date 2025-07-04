قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن والوجيعة يخيمان على أهالي كفر الزيات.. جنازة شعبية في وداع الشاب ضحية الجزيرة | صور وفيديو
العراق .. الكشف عن حقيقة انفجارات في محافظة السليمانية
إحالة 11 متهما في مشاجرة عين شمس للمحاكمة
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
لحظة إنسانية مؤثرة في كأس العالم للأندية.. دموع كانسيلو ونيفيز حزنا على رحيل جوتا
حريق هائل يلتهم شقة في عقار بالبساتين في القاهرة
الهلال السعودي يتأخر بهدف أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية
توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة
من هو مينا رزق أول مصري وأصغر رئيس لـ «الفاو»؟
الذروة تصل 42 درجة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد
أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. بالأسعار
محمد عفيفي: فصل 30 يونيو عن بيان 3 يوليو يعكس قراءة خاطئة للتاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة
توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة
عبد العزيز جمال

تزايدت عمليات البحث حول توقعات تنسيق الكليات 2025، مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 يوم 10 يوليو الجاري، خاصة بين الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الاطمئنان على فرص أبنائهم في الالتحاق بالكليات المختلفة سواء العلمية أو الأدبية، ومعرفة الحد الأدنى للقبول بجميع المراحل من التنسيق.

مؤشرات تنسيق الكليات 2025

تستند المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات 2025 إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها نسب النجاح في الصف الثالث الثانوي في كل محافظة، بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات على مستوى الجمهورية.

تنسيق الجامعات 2024
 

 ومن المتوقع أن تتقارب معدلات التنسيق للعام الجديد مع نظيرتها في العام الماضي 2024، في ظل عدم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة حتى الآن.

توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2025

بالنظر إلى تنسيق العام الماضي 2024 كمؤشر مبدئي، جاءت الحدود الدنيا لقبول طلاب الشعبة العلمية (علوم) على النحو التالي:

تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2024: 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%

تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم 2024: 265 درجة فأكثر بنسبة 64.63%

تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم ورياضة 2024: 205 درجات فأكثر بنسبة 50%

ومن المنتظر أن تكون توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2025 مقاربة لهذه المعدلات، مع احتمال طفيف للزيادة أو الانخفاض حسب نسب النجاح ومجاميع الطلاب هذا العام.

توقعات تنسيق الكليات الأدبية 2025

وفيما يخص طلاب الشعبة الأدبية، تشير المؤشرات إلى اقتراب معدلات التنسيق 2025 من معدلات العام الماضي، والتي جاءت كالتالي:

تنسيق المرحلة الأولى أدبي 2024: 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%

تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2024: 230 درجة فأكثر بنسبة 56.09%

تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2024: 205 درجات بنسبة 50%

فرص طلاب الدور الثاني وذوي المجاميع الأقل

من المعروف أن تنسيق الكليات ينخفض تدريجيًا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثالثة، مما يتيح الفرصة أمام الطلاب أصحاب المجاميع الأقل وطلاب الدور الثاني للالتحاق بكليات مناسبة لهم سواء كانت نظرية أو عملية.

الجامعات تستعد لاستقبال طلاب العام الجديد

تعمل الجامعات حاليًا على تجهيز الكليات لاستقبال الطلاب الجدد وفق خطط استيعابية مدروسة، كما تتأهب وزارة التعليم العالي لإعلان تفاصيل المراحل الثلاثة لتنسيق الجامعات فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة.

من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بفترة قصيرة، وسيتبع ذلك إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق.

ينصح الخبراء الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بالتنسيق، والانتظار حتى يتم إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى بشكل رسمي. 

كما يفضل إعداد قائمة بالرغبات التي تناسب المجموع المتوقع للطالب تحسبًا لأي تغييرات في المؤشرات.

في ظل الترقب الكبير لإعلان نتائج الثانوية العامة، يبقى ملف توقعات تنسيق الكليات 2025 الشغل الشاغل لجميع الأسر ، حيث ستتضح الصورة كاملة بمجرد إعلان النتيجة وبدء أعمال التنسيق.

تنسيق الكليات توقعات تنسيق الكليات 2025 مؤشرات تنسيق الكليات 2025 توقعات تنسيق كليات علمي علوم 2025 تنسيق الكليات الأدبية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

نبيلة عبيد

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه؟.. يسري جبر يُجيب

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها في حالة واحدة

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية بعنوان "نعمة الصحة وضرورة الحفاظ عليها"

بالصور

عادات يومية تضعف قلبك بصمت.. احذر القيام بها

عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري
عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري
عادات تُضعف عضلة القلب دون أن تدري

السهر يدمر الذاكرة.. دراسة تكشف تأثير قلة النوم على خلايا المخ

كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟
كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟
كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟

احذر التونة.. فوائدها عديدة والإفراط فى تناولها يدمر صحتك

أضرار الإفراط في تناول التونة
أضرار الإفراط في تناول التونة
أضرار الإفراط في تناول التونة

محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور

محلية النواب
محلية النواب
محلية النواب

فيديو

بكاء شيكابالا علي الهواء

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

حلا شيحه

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد