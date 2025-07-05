رابطة الليجا تعلن مواعيد الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني 2024-2025

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم السبت، مواعيد مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد 2025-2026، الذي سينطلق رسميا في 15 أغسطس المقبل.

وتفتتح الجولة الأولى بإقامة مباراتين، حيث يلتقي جيرونا مع رايو فاليكانو على ملعب جيرونا، فيما يستضيف ريال أوفيدو نظيره فياريال في مباراة أخرى تقام على ملعب الأخير.

وتتواصل منافسات الجولة يوم 16 أغسطس بإقامة ثلاث مباريات، تتصدرها مواجهة حامل اللقب برشلونة أمام ريال مايوركا، والمقرر إقامتها على ملعب الأخير.

أما يوم 17 أغسطس، فسيشهد ثلاث مواجهات أخرى، أبرزها لقاء إسبانيول العائد إلى الليجا مع أتلتيكو مدريد، وتقام المباراة على ملعب إسبانيول.

وتقام مباراة واحدة فقط يوم 18 أغسطس، تجمع بين إلتشي وريال بيتيس، فيما تختتم الجولة يوم 19 أغسطس بمواجهة قوية بين ريال مدريد وأوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويترقب عشاق الكرة الإسبانية انطلاق الموسم الجديد وسط توقعات بمنافسة مشتعلة على اللقب بين عمالقة الليجا.