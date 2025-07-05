الإعلان خلال أيام.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل| تفاصيل حاسمة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الدولي الفلسطيني وسام أبو علي من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "الراية" القطرية، أن وسام أبو علي بات قريبًا من الانضمام إلى الريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضحة أن اللاعب تقرر أن يصل إلى الدوحة خلال الفترة المقبلة للخضوع إلى الكشف الطبي.

وأضافت أن خطوة السفر لإجراء الكشف الطبي، تعد خطوة أولية تسبق الإعلان الرسمي من جانب الريان بالتعاقد مع وسام أبو علي، استعدادًا للانضمام إلى معسكر الفريق التحضيري للموسم المقبل.

هاتريك وسام أبو علي

وسجل وسام أبو علي هاتريك في كأس العالم للأندية أمام بورتو مع فريق الأهلي.