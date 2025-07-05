الريان يتمسك بضم وسام أبو علي ويتجه لرفع العرض المالي.. خاص

كشف مصدر مقرب من نادي الريان القطري، أن إدارة النادي تتمسك باتمام صفقة الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان هناك تحركات جادة تقودها إدارة "الريان" للتعاقد مع المهاجم صاحب الـ26 عامًا، في ظل رغبة النادي القطري في تدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن الريان مستعد لتعديل عرضه المالي من أجل إقناع الأهلي بالموافقة على بيع اللاعب، حيث تتمسك الادارة الحمراء بالحصول على 10 مليون دولار.

يذكر أن عقد وسام أبو علي مع الأهلي يمتد حتى صيف عام 2029، بعد أن قامت الإدارة الرياضية السابقة بتمديده، علمًا بأن العقد الأصلي كان من المقرر أن ينتهي في 2028.