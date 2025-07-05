تعليم الوادي الجديد: ورش عمل لتنمية مهارات الطلاب الموهوبين في قرى الأربعين

أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل لطلاب إدارة باريس التعليمية، وخاصة في القرى البعيدة ومترامية الأطراف، منها قرى درب الأربعين، وذلك ضمن خطة الأنشطة الصيفية لقطاع تعليم المحافظة، بالتنسيق مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

وقال فضل، إنه جرى تنظيم مجموعة من ورش العمل، في إطار الاحتفال بثورة 30 يونيو؛ لصقل وتنمية مهارات الطلاب الفنية، فضلا عن رفع الوعي لدى النشء عن “إرادة الشعب المصري، وقواته المسلحة في تصحيح المسار وإعادة بناء الوطن”.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن تنظيم برنامج تدريبي لصقل وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى طلاب التعليم والتدريب المزودج (السكرتارية الطبية- المدرسة الفندقية ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية) بالتنسيق مع توجيه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية، ومجموعة من الموجهين ومعلمى اللغة الإنجليزية ذوي الكفاءة والخبرة.

جاء ذلك، في إطار خطة العمل للأنشطة الصيفية 2025، والحرص على دعم الطلاب، والاستثمار الأمثل للوقت، وتحقيق أكبر استفادة خلال الإجازة الصيفية، حيث يستمر البرنامج لنهاية أغسطس المقبل، كما يمكن الاستفسار بالتواصل مع توجيه عام اللغة الإنجليزية.