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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى يونس: أنا الابن البار للأهلي.. وتعلمت من صالح سليم الانتماء للنادي وليس للمصالح

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكد مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق، أنه لا يبحث عن الشو أو التريند من وراء هجومه على إدارة الأهلي.

وقال"يونس" في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: لا أبحث على التريند، اسم مصطفى يونس لوحده تريند.


وأضاف “يونس”: مصطفى يونس ابن الأهلي والابن البار للأهلي ولا يجرؤ أحد على التشكيك في ذلك.

وتابع: أتعلمت من صالح سليم يعني أي حب الأهلي وليس حب المصالح، واللي بيعمل حاجة غلط هيقول أنا عملت غلط ولا أحد يرتشي أو يسمسر أو يسرق هيعترف بذلك.
وأردف: قولت للخطيب وحسن حمدي عيب على أشياء كثيرة مثل التعاقد مع بعض اللاعبين وأيضًا عقود بعض اللاعبين ولكن لا حياة لمن تنادي.

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