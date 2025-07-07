العيد القومي لمحافظة القاهرة .. تعرف على أبرز المواقع الأثرية

العيد القومي لمحافظة القاهرة ، نحتفل به كل عام في 6 يوليو ، بمناسبة وضع القائد جوهر الصقلي حجر الأساس للمدينة عام 969م، فتحتفل محافظة القاهرة اليوم بمرور 1056 عام على تأسيسها.

وفى إطار ذلك يسرد "صدى البلد" أبرز المواقع والمتاحف والقلاع الأثرية بـ القاهرة احتفالا بعيدها القومي وذكرى تأسيسها ، والتى تزخر بـ إرث بشري وحضاري ضخم.

تضم القاهرة بتاريخها العريق ،حضارات متتاليه الحضارة المصرية القديمة ، والرمانية واليونانية والبيزانطية،والقبطية والإسلامية،لتتوج كعاصمة للإرث الثقافي العالمى بين نظرائها من المدن حول العالم.

ونلقي الضوء على المواقع والمتاحف الهامة بالقاهرة ، والتى يأتى على رأسها قلعة صلاح الدين ،وعشرات المساجد التاريخية منها الأزهر وعمرو بن العاص ،ومجمع الكنائس بمصر القديمة.

ومن المواقع الآثرية الفريدة ، حصن بتبليون ومعبد بن عزرا ،ومسجد أحمد بن طولون ،قصر البارون ،وقصر الأمير طاز ،قصر عائشة فهمى ،ومسجد الأقمر والجامع الأزرق.

