وفد مجلس النواب الأردني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

استقبل عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ، وفداً رسمياً من أعضاء مجلس النواب الأردني ، برئاسة النائب فراس القبلان رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام ، بالمجلس وذلك لبحث سبل التعاون الإعلامي بين الجانبين ، حضر اللقاء الدكتور إبراهيم أبوذكري رئيس الإتحاد العام للمنتجين العرب، في إطار توطيد العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

في بداية اللقاء أعرب الجبالي عن ترحيبه بهذه الزيارة الهامة للوفد الأردني الشقيق ، مؤكداً علي عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية ، بين مصر والأردن علي المستويين الشعبي والرسمي ، في مختلف المجالات وأطلع الوفد علي إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي ، العلمية والفنية ، بإعتبارها الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة ، وأهم الأنشطة بها ، وما تضمه من أستديوهات ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية ، ومراكز علمية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية ، ومناطق تصوير مفتوحة تتميز بتنوع الطرز المعمارية ، الصالحة لتصوير كافة الأعمال الدرامية ، إضافة إلي الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ومركز لتدريب الطلاب والكوادر الإعلامية في مختلف فروع الإعلام.

وأعرب الجبالي عن إستعداد المدينة الكامل للتعاون مع الجانب الأردني بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات التي تملكها المدينة للأخوة في الأردن الشقيقة ، وخاصة في مجالات التدريب وتبادل الزيارات والخبرات ، وكذلك التعاون في المجال الدرامي بما يسهم في تعزيز التعاون الإعلامي فيما بينهما بصورة تتناسب مع عمق العلاقات السياسية والإستراتيجية بين البلدين ، والتي تتميز بالتوافق الكبير في الرؤي علي كافة الأصعدة ، ومن جهته أعرب النائب فراس القبلان عن سعادته والوفد المرافق بزيارة هذا الصرح الإعلامي الكبير ، مشيداً بالإمكانيات العلمية والفنية التي تضمها المدينة ، وفي هذا الصدد أكد القبلان علي دور مصر الريادي في مجالات الإعلام والفن والسينما ، والبصمات الكبيرة التي تركها عمالقة الفن المصري وكبار القراء من الشيوخ المعروفين الذين أثروا كثيراً في الوجدان العربي ، كما أعرب القبلان عن تطلعه للتعاون المستقبلي مع مدينة الإنتاج الإعلامي والإستفادة بما تملكه من هذه الإمكانيات والخبرات البشرية التي تتمتع بها .

وفي نهاية اللقاء تبادل الجبالي والسيد النائب الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

هذا وقد إستهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي ومراحل التطور الكبير الذي شهدته في الأونة الأخيرة حتي أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والإقتصادية في الشرق الأوسط .

بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية شملت مركز إحياء التراث السمعي والبصري الذي يقوم بالحفاظ علي كنوز مصر من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم ، ثم توجه الوفد إلي أستديو الدولبي أتموس والذي يعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيق تسجيل ومكساج الصوت والمعتمد من شركة دولبي العالمية كما زار الوفد مركز التدريب في المدينة UP SKILL حيث شاهدوا قاعات التدريب والمحاضرات والمعامل العلمية الخاصة بالمركز ، وإستمعوا إلي شرح تفصيلي من القائمين عليه إلي طريقة عمل المركز .

وفي نهاية الجولة زار الوفد مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة وشاهدوا الإستعدادات الجارية لبدء تصوير الأعمال الدرامية في الفترة القادمة.