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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المسلماني يلتقي سليم سحاب ويعلن رعاية مشروع اكتشاف المواهب بالمحافظات

المسلماني يلتقي المايسترو سليم سحاب
المسلماني يلتقي المايسترو سليم سحاب
أحمد سالم

التقى الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بكل من المايسترو سليم سحاب، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لبحث سبل التعاون في رعاية مشروع وزارة الثقافة، لاكتشاف ورعاية المواهب الجديدة في العزف والغناء بمحافظات الجمهورية، والذي يقوده المايسترو سليم سحاب، في إطار دعم الدولة للمواهب الشابة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والإعلامية

وخلال اللقاء، أشاد المسلماني بفكرة المشروع الذي  أعلنه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والذي يهدف إلى تبني الطاقات الإبداعية الشابة في مجالي الموسيقى والغناء، وتكوين أكثر من أوركسترا وكورال وطني من الأطفال والشباب، ليكونوا نواةً لجيل جديد من العازفين والمطربين المدربين على أعلى مستوى، يمثلون صوت مصر الثقافي في الحاضر والمستقبل، ويعكسون ثراء الموهبة المصرية في مختلف ربوع الوطن.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن المايسترو سليم سحاب يُعد من الرموز الفنية الكبيرة في مصر والعالم العربي، وله إسهامات ممتدة في اكتشاف ودعم المواهب وتقديم الفن الراقي.

وأشار إلى أن المشروع يعكس بُعدا وطنيا، ويجسد حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان المصري من خلال الثقافة والفنون.

ولفت المسلماني، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الثقافة، من خلال تغطية ودعم الفعاليات الثقافية والفنية والمهرجانات في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من دور الإعلام الوطني في إبراز الهوية الثقافية المصرية، وبناء الإنسان، وترسيخ القيم الإبداعية التي تعبر عن روح المجتمع المصري وتاريخه وحضارته.

أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام المايسترو سليم سحاب

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