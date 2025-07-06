أشرف قاسم: رفضت التمثيل ومجدي عبد الغني يصلح لـ"بودي جارد".. وطه بصري كان قدوتي

كشف أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن العديد من المحطات المميزة في مشواره الرياضي، متحدثًا عن كواليس داخل وخارج الملاعب.



وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إنه تلقى عرضًا في عام 1987 لخوض تجربة التمثيل، إلا أنه رفض الفكرة بعد قراءة أول مشهد في السيناريو، قائلًا: "في الجيل بتاعي كنت أرى إن مجدي عبد الغني ممكن يكون ممثل قوي، كان هيليق عليه دور الحارس الشخصي (بودي جارد)، لأنه كان صاحب شخصية قوية ولاعب رائع، وكنت أستمد قوتي منه داخل الملعب."

وأضاف قاسم: "طه بصري كان قدوتي، أشرف على تدريبي في قطاع الناشئين، إلى جانب الكابتن حمادة الشرقاوي – رحمه الله – الذي كنت أُحب حديثه معي دائمًا، وكان يربط بين نجاح الإنسان وسلوكياته خارج الملعب، وده كان بيأثر فيّ جدًا."