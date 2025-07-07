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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
أ ش أ

أكد فضيلة الشيخ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، انتظام امتحانات القسم العلمى بالثانوية الأزهرية .. حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة البلاغة لمدة ساعتين , لعدد 262 طالبا وطالبة .. موزعين على عدد 6 لجان على مستوى المحافظة.


وتابع الدكتور عادل السايس مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية ، ومحمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، الامتحانات فى عدد من اللجان بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء .. حيث تفقدا الامتحانات من الساعات الأولى .. بمرافقة محمد إبراهيم مبروك - موفد مشيخة الأزهر الشريف .. حيث اطمأنوا على انتظام الامتحانات , وتوفير كافة الخدمات الطبية والأمنية اللازمة داخل وخارج اللجنة ..

كما أكد أن الامتحانات تسير وفق الضوابط والقوانين المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ، ولا شكوى منها , واطمأنوا على انتظام الامتحانات منذ بدء انطلاقها , وتوفير المناخ المناسب للطلاب .

 كما تم تفقد مركز الاسئلة ، وتواجد أعضاء المركز والحراسة المخصصة له.


يذكر أن الامتحانات تجرى بواقع يوم للعلمي وآخر للأدبي , وستنتهى يوم 9 يولية الجارى بالنسبة للقسم العلمى , ويوم 10 يولية الجارى بالنسبة للقسم الأدبى.
 

شمال سيناء الأزهرية الثانوية الأزهرية شمال سيناء

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