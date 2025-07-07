انتظام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء

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أكد فضيلة الشيخ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، انتظام امتحانات القسم العلمى بالثانوية الأزهرية .. حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة البلاغة لمدة ساعتين , لعدد 262 طالبا وطالبة .. موزعين على عدد 6 لجان على مستوى المحافظة.



وتابع الدكتور عادل السايس مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية ، ومحمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، الامتحانات فى عدد من اللجان بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء .. حيث تفقدا الامتحانات من الساعات الأولى .. بمرافقة محمد إبراهيم مبروك - موفد مشيخة الأزهر الشريف .. حيث اطمأنوا على انتظام الامتحانات , وتوفير كافة الخدمات الطبية والأمنية اللازمة داخل وخارج اللجنة ..

كما أكد أن الامتحانات تسير وفق الضوابط والقوانين المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ، ولا شكوى منها , واطمأنوا على انتظام الامتحانات منذ بدء انطلاقها , وتوفير المناخ المناسب للطلاب .

كما تم تفقد مركز الاسئلة ، وتواجد أعضاء المركز والحراسة المخصصة له.



يذكر أن الامتحانات تجرى بواقع يوم للعلمي وآخر للأدبي , وستنتهى يوم 9 يولية الجارى بالنسبة للقسم العلمى , ويوم 10 يولية الجارى بالنسبة للقسم الأدبى.

