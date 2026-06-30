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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثقافتهم تُدرّس.. حفيظ دراجي يشيد بمنتخب اليابان بعد وداع مونديال 2026

منتخب اليابان
منتخب اليابان
يارا أمين

أشاد الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي بالتصرف الذي قام به لاعبو منتخب اليابان عقب خروجهم من منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حدث يعكس قيمًا رياضية وإنسانية تستحق التقدير.

ونشر دراجي عبر حسابه على موقع “فيس بوك” تعليقًا على المشهد الذي جمع لاعبي المنتخب الياباني بجماهيرهم بعد نهاية مشوارهم في البطولة، مشيرًا إلى أنهم حرصوا على توجيه التحية للجماهير بانحناءة احترام واعتذار عقب الخروج من المونديال.

وقال دراجي إن هذا التصرف يجسد معاني التواضع والاحترام وتحمل المسؤولية في لحظات الهزيمة، مؤكدًا أن الأخلاق الرياضية لا تقل أهمية عن تحقيق الانتصارات داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف أن احترام الجماهير وتقدير دعمها يعد جزءًا أصيلًا من الثقافة اليابانية، مختتمًا منشوره بقوله: “ثقافة اليابانيين تُدرّس، والروح الرياضية التي يتحلون بها تستحق كل التقدير والاحترام.

وسيطرت حالة من الحزن على لاعبي منتخب اليابان بعد الهزيمة أمام البرازيل 2-1 فى الوقت القاتل ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد إن أر جي في دور الـ32، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي حفيظ دراجي منتخب اليابان كأس العالم 2026 فيس بوك

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