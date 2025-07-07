محافظة البحر الأحمر: 26 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بقيمة تجاوزت 26 مليون جنيه، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أنه في إطار دعم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة عن أحدث إحصاءاته بشأن حجم التمويلات والخدمات المقدمة خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 مايو 2025.

وأشار البيان إلى أن قيمة التمويلات بلغت 26,356,769 جنيهًا، استفاد منها 137 مشروعًا، وأسفرت عن توفير نحو 707 فرص عمل.

كما كشفت البيانات عن تقديم عدد من الخدمات غير المالية، شملت: إصدار 134 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة ،و إصدار 22 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع وإصدار 95 وثيقة تأمين وإصدار 181 شهادة تصنيف مشروع وإصدار 181 شهادة مزايا .

ويعكس ذلك حجم الجهود المبذولة نحو تقنين أوضاع المشروعات وتقديم الدعم القانوني والإجرائي اللازم، بما يسهل استفادة هذه المشروعات من الحوافز والمزايا الاستثمارية.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، مع التأكيد على استمرار دور جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.