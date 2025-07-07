قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التهجير القسري.. الاحتلال يواصل هدم منازل الفلسطينيين ويجرف أراضيهم بالقدس
مد فترة تقديم رياض الأطفال 2026 بالمدارس الرسمية واللغات حتى 15 يوليو
حريق سنترال رمسيس .. الحماية المدنية تنقذ 5 موظفين عالقين في مكاتبهم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
هيئة الدواء: تسجيل 17مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية.. والوادي الجديد في الصدارة
الدفع بسيارات السلالم الهيدروليكية للسيطرة على حريق سنترال رمسيس| صور
النائب محمد أبو العينين يدعم تعديلات قانون الرياضة ويطالب بحوافز لاكتشاف المواهب
8 سيارات إطفاء وخزاني مياه للسيطرة على حريق سنترال رمسيس| صور
فيفا يعلن قائمة حكام مواجهتي نصف نهائي مونديال الأندية 2025
بسبب الأدخنة .. الأمن يخلي موظفي مبنى سنترال رمسيس
تصاعد الأدخنة.. حريق مبنى سنترال رمسيس في القاهرة
الأدخنة تتصاعد من كل مكان| شاهد.. حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنطقة الأزهرية تشارك في جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية

ممثلي الأزهر الشريف في افتتاح المعرض
ممثلي الأزهر الشريف في افتتاح المعرض
أحمد بسيوني

 شاركت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، في جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في نسخته العشرين، والذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو 2025، بتنظيم مشترك بين مكتبة الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وجاءت مشاركة المنطقة الأزهرية في إطار دعمها لجهود الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، من خلال الحضور الفاعل في الفعاليات الثقافية الكبرى.

وشهد افتتاح جناح الأزهر، صباح اليوم الاثنين، حضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس المنطقة، وفضيلة الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل الجناح، واطّلعوا على الأنشطة المقدمة، مشيدين بالتنوع والثراء الذي يقدمه الجناح من برامج وإصدارات تعكس رسالة الأزهر.

ويضم الجناح عددًا من الأركان التفاعلية والتثقيفية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، من أبرزها: ركن الفتوى، وركن الطفل، وركن فن الخط العربي، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، الذي يقدم ورشًا فنية وتوعوية موجهة للجمهور، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الإصدارات العلمية والفكرية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومركز الأزهر العالمي للترجمة.

كما يقدّم المركز الإعلامي للأزهر، من خلال شاشات العرض داخل الجناح، مجموعة من الفيديوهات والأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على تاريخ الأزهر الشريف، وجهوده المتواصلة في ترسيخ ثقافة السلام والتسامح، ودور علمائه في خدمة الدين والوطن.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للدور الحيوي الذي تقوم به منطقة الإسكندرية الأزهرية في خدمة المجتمع وتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي، ضمن منظومة الأزهر الشاملة.

يُذكر أن جناح الأزهر يقع هذا العام بجوار القبة السماوية داخل مكتبة الإسكندرية، ويمتد على مساحة واسعة تشمل أركانًا نوعية وإصدارات فكرية متجددة، تُسهم في رفع الوعي الديني والثقافي لدى الزوار.

الإسكندرية ازهر الاسكندرية المنطقة الازهرية معرض مكتبة الإسكندرية معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

الزمالك

مفاجأة في عقد عبدالله السعيد مع الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كاف

كاف يفاجئ الأندية الأفريقية بقرار عاجل.. تفاصيل

صن داونز

بالأسماء.. صن داونز يطيح بـ 5 لاعبين خارج الفريق

كرة قدم

لفتة مميزة.. كيف عبرت سويسرا على استضافتها ليورو 2025

بالصور

تنقص الوزن والسكر .. اكتشف فوائد حبوب شهيرة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

بعد بكاء إدوارد .. احترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد