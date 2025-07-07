المنطقة الأزهرية تشارك في جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية

شاركت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، في جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، في نسخته العشرين، والذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو 2025، بتنظيم مشترك بين مكتبة الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وجاءت مشاركة المنطقة الأزهرية في إطار دعمها لجهود الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، من خلال الحضور الفاعل في الفعاليات الثقافية الكبرى.

وشهد افتتاح جناح الأزهر، صباح اليوم الاثنين، حضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس المنطقة، وفضيلة الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل الجناح، واطّلعوا على الأنشطة المقدمة، مشيدين بالتنوع والثراء الذي يقدمه الجناح من برامج وإصدارات تعكس رسالة الأزهر.

ويضم الجناح عددًا من الأركان التفاعلية والتثقيفية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، من أبرزها: ركن الفتوى، وركن الطفل، وركن فن الخط العربي، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، الذي يقدم ورشًا فنية وتوعوية موجهة للجمهور، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الإصدارات العلمية والفكرية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومركز الأزهر العالمي للترجمة.

كما يقدّم المركز الإعلامي للأزهر، من خلال شاشات العرض داخل الجناح، مجموعة من الفيديوهات والأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على تاريخ الأزهر الشريف، وجهوده المتواصلة في ترسيخ ثقافة السلام والتسامح، ودور علمائه في خدمة الدين والوطن.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للدور الحيوي الذي تقوم به منطقة الإسكندرية الأزهرية في خدمة المجتمع وتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي، ضمن منظومة الأزهر الشاملة.

يُذكر أن جناح الأزهر يقع هذا العام بجوار القبة السماوية داخل مكتبة الإسكندرية، ويمتد على مساحة واسعة تشمل أركانًا نوعية وإصدارات فكرية متجددة، تُسهم في رفع الوعي الديني والثقافي لدى الزوار.