مورينيو يطلب نجم بايرن ميونخ للانضمام لفنربخشة

كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة نادي فنربخشة، وصيف الدوري التركي، في التعاقد مع النجم الفرنسي كينجسلي كومان، جناح بايرن ميونيخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "حريت" التركية، فقد أبدى فنربخشة، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، اهتمامًا جادًا بضم كومان، حيث أجرى النادي استفسارًا رسميًا بشأن إمكانية التعاقد معه، مع تفضيل التعاقد على سبيل الإعارة في المقام الأول، دون استبعاد خيار الشراء النهائي.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة المحتملة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو، في حال قرر النادي التركي المضي قدمًا في ضم اللاعب بشكل دائم.

ويمتد عقد كومان مع بايرن ميونيخ حتى عام 2027، لكن النادي البافاري قد يوافق على بيع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، إذا تلقى عرضًا مناسبًا، خصوصًا في ظل الشكوك التي تحيط بمستقبله بعد رحيل زميله ليروي ساني إلى جلطة سراي التركي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ يقترب من التعاقد مع لويس دياز، جناح ليفربول، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل كومان هذا الصيف.