سيدات.. إسبانيا تفوز على بلجيكا 6-2 وتقترب من ربع نهائي اليورو

اقتربت إسبانيا، بطلة كأس العالم، من ربع نهائي بطولة أوروبا للسيدات بفوزها الكبير على بلجيكا بنتيجة 6-2 يوم الاثنين.

وعلى نحو مفاجئ، كانت هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها إسبانيا فوزين متتاليين في يورو 2016، بعد فوزها على البرتغال بنتيجة 5-0 في مباراتها الافتتاحية.

بتسجيلها 11 هدفًا في مباراتين، تُثبت إسبانيا وفريقها المليء بالنجوم جدارتها كمرشحة قوية للتأهل.

ستضمن إسبانيا مكانها في ربع النهائي إذا تجنبت إيطاليا الهزيمة أمام البرتغال لاحقًا - وهي نتيجة ستُقصي بلجيكا أيضًا.

حاصرت إسبانيا مرمى بلجيكا منذ البداية. مررت ماريونا كالدينتي تمريرة رائعة من حافة منطقة الجزاء إلى فيكي لوبيز، التي مررتها بدورها إلى أليكسيا بوتيلاس التي سددت في الزاوية البعيدة.

ومع ذلك، لم يدم تقدم إسبانيا في الدقيقة 22 سوى دقيقتين قبل أن تُسجل جوستين فانهايفرمات برأسها من ركلة ركنية نفّذتها تيسا وولايرت في القائم القريب.

كانت قائدة إسبانيا، إيرين باريديس، تلعب مباراتها الأولى في البطولة بعد إيقافها عن المباراة الافتتاحية، وسجلت هدف التقدم 2-1 قبل الاستراحة برأسية من ركلة ركنية.

دخلت أيتانا بونماتي، الحائزة على جائزة الكرة الذهبية مرتين، إلى أرض الملعب في الشوط الثاني. كانت قد نُقلت إلى المستشفى بسبب التهاب السحايا الفيروسي قبل البطولة، ولعبت ثماني دقائق فقط ضد البرتغال.

عادلت بلجيكا النتيجة مرة أخرى عن طريق هانا يورلينغز بعد فترة وجيزة من استئناف اللعب. أُلغي الهدف في البداية بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو احتسبته.

بعد أقل من دقيقة، تقدمت إسبانيا للمرة الثالثة عندما مررت بوتيلاس الكرة إلى إيستر غونزاليس، لتسجل المهاجمة المخضرمة هدفها الثالث في البطولة.

عندما تم اعتراض تسديدة غونزاليس، لم يتم إبعاد الكرة، وسجلت ماريونا كالدينتي الهدف الرابع لإسبانيا.

سددت كلوديا بينا كرة رائعة من مسافة 20 ياردة في الزاوية اليمنى العليا، وكان لا يزال هناك وقت لبوتيلاس - الفائزة مرتين بجائزة الكرة الذهبية - لتسجيل هدفها الثاني في المباراة.