بدء تشغيل مركز خدمة العملاء بعيادة التأمين الصحي بالفرافرة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدء العمل بمركز خدمة العملاء بعيادة التأمين الصحي بمركز الفرافرة، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 8 يوليو 2025، وذلك في إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية.



وأشار الدكتور محمد محروس مدير عام منطقة التأمين الصحي، إلى أن المركز سيقدم خدمات تتعلق باستقبال الشكاوى والمقترحات، وتسليم خطابات التحويلات الطبية، والرد على استفسارات المواطنين، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الخدمات التأمينية وتوسيع مظلتها بالمناطق النائية.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وجه بسرعة تجهيز مقر التأمين الصحي الجديد بمدينة الفرافرة، تيسيرًا على أهالي المركز في تلقي الخدمة، والتوسع في توفير الأدوية المقررة للمنتفعين سواء من خلال الصيدليات التابعة للتأمين أو التعاقد مع صيدليات خارجية، والالتزام بمواعيد عمل العيادات الخارجية، تخفيفًا عن المرضي.