أستاذ علاقات دولية: تصريحات المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين ناقوس خطر

أكد الكاتب الصحفي المتخصص في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، سلمان إسماعيل، أن تصريحات المقررة الخاصة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، بمثابة "ناقوس خطر لإحياء الضمير الإنساني العالمي"، داعيًا إلى تحرك رسمي عاجل من حكومات العالم لوقف ما يجري في غزة من استهداف للمدنيين والمنشآت الطبية والتعليمية ومخيمات النازحين.



ونوه الخبير الحقوقي، خلال لقائه في برنامج حوار اليوم، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، بأن تجديد ولاية ألبانيز لمدة 3 سنوات شكل مصدر إزعاج لإسرائيل والولايات المتحدة، التي بذلت جهودًا لمنع بقائها في منصبها، لكونها من الأصوات الأممية التي تصف الأوضاع في غزة بتوصيفها القانوني الصحيح: "إبادة جماعية".



وتابع الكاتب الصحفي، أن الدور المصري في الوساطة لا يزال محوريًا، مشيرًا إلى أن مصر، إلى جانب قطر، طرحت مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يشمل تبادلًا للأسرى وضمانات لبدء مفاوضات وقف دائم للعدوان، مع الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من القطاع.



وأردف، أن القاهرة لعبت منذ بداية الحرب دورًا إنسانيًا رائدًا، مؤكدًا أن نحو 80% من المساعدات التي دخلت القطاع أو تنتظر الدخول مصدرها مصر، سواء من الحكومة أو منظمات المجتمع المدني، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخليًا.